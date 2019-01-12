تقارير.. توتنهام يحدد ثمنًا خياليًا لريال مدريد للاستغناء عن هاري كين

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن فريق توتنهام الإنجليزي أبلغ ريال مدريد بثمن التخلي عن مهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين، وحدد مبلغًا تعجيزيًا لكل الفرق الراغبة في الحصول على خدماته.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإدارة توتنهام طلبت مبلغ 310 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن نجمها وقائدها الأول، وهو ما يعتبر مبلغًا تعجيزيًا يبعد عنه أطماع كل الفرق.

ولا يرغب فريق توتنهام في التخلي عن هدافه ويأمل في الاحتفاظ به في المواسم المقبلة، رغم ابتعاد الفريق عن الألقاب في السنوات الأخيرة.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد أكدت اهتمام ريال مدريد بعدة لاعبين من توتنهام أبرزهم الدنماركي كريستيان إيركسن والإنجليزي هاري كين.

وسبق لتوتنهام أن حدد مبلغ 225 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن الدولي الدنماركي، رغم بقاء موسم ونصف في عقده ويرفض تمديده.

وحال إتمام الصفقة، فسيجعل ذلك من هاري كين أغلى لاعب في التاريخ والعالم.

ويعد هاري كين أول لاعب في التاريخ من توتنام يسجل 20 هدفًا في 5 مواسم متتالية.

كين صاحب الـ25 عامًا شارك خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 6 آخرين.

ويعد النجم الإنجليزي أحد أبرز المواهب التي خرجت من أكاديمية توتنهام، وأُعير بعد انضمامه للفريق الأول عام 2011 لأكثر من ناد، مثل ميلوال وليتون أورينت ونورويتش وليستر سيتي، قبل أن يعود لديوك لندن في مايو 2013 ويبدأ معهم مسيرة حافلة.