مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. دانيال ليفي يرفض رحيل بوكيتينو ولو بـ 50 مليون جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام، أبلغ مجلس إدارة الفريق بموقفه من إمكانية رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى مانشستر يونايتد، الصيف المقبل، لتعويض المدرب المؤقت النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأخبر رئيس توتنهام أعضاء مجلس الإدارة برغبته في رفض أي عرض من مانشستر يونايتد للتخلي عن مدرب الفريق؛ حتى لو بلغ العرض 50 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ أكبر من الشرط الجزائي في عقد بوكيتينو.

ويلتقي توتنهام، الأحد، مانشستر يونايتد في قمة منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس الفريقان على التواجد ضمن الأربعة الكبار للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يرغب ليفي في التخلي عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي عبّر مؤخرًا عن رغبته في البقاء لمدة طويلة في الفريق، لكنه يأمل في تغيير سياسة الإدارة للفوز بالألقاب.

ويضع مانشستر يونايتد المدرب الأرجنتيني على رأس أولوياته ليكون مدربًا للفريق الموسم المقبل، لكنه يواجه أيضًا منافسة من ريال مدريد الإسباني مع المطالب المالية لرئيس توتنهام دانيال ليفي.