فالفيردي قبل مباراة برشلونة وإيبار: نبحث عن مهاجم جديد بعد بيع منير الحدادي

قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم السبت، إن النادي يسعى إلى التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد بيع منير الحدادي إلى إشبيلية.

ويسعى النادي الكتالوني إلى التعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز بعد الموافقة على انتقال الدولي الإسباني الحدادي إلى إشبيلية مقابل مليون يورو (1.15 مليون دولار) أمس الجمعة، ليترك المهاجم القادم من أوروغواي وحده في مركز المهاجم الصريح بين ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي.

وقال فالفيردي للصحفيين اليوم:”يجب النظر في ذلك، ومن الواضح أنه بعد رحيل منير نحتاج إلى تدعيم في هذا المركز، وسنرى ما إذا كان يمكن التعاقد مع لاعب مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للنادي، وسنرى ذلك”.

وبسؤاله عن ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، الذي أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى إمكانية انتقاله إلى برشلونة قال فالفيردي:”يمكنني قول نفس الشيء الذي قلته من قبل بهذا الشأن.. إنه لاعب رائع يلعب في فريق آخر، ونحترم ذلك كثيرًا”.