إشبيلية يعلن رسميًا ضم منير الحدادي من نادي برشلونة

كشف نادي إشبيلية الإسباني، رسميًا عن حصوله على توقيع منير الحدادي، لينضم للفريق الأندلسي قادمًا من برشلونة، اليوم السبت.

وقال إشبيلية عبر موقعه الرسمي، إن الحدادي، انضم للنادي لمدة 4 مواسم ونصف، بعد التوصل لاتفاق مع برشلونة حول ضمه، أمس الجمعة.

ووصل الحدادي إلى إشبيلية صباح اليوم، وأجرى الفحوص الطبية، ثم وقع على عقد انتقاله للنادي، وقام بجولة للتعرف على مرافقه.

وأعلن برشلونة، مساء أمس الجمعة، عن بيع الحدادي لإشبيلية مقابل مليون و50 ألف يورو، علمًا بأن عقده كان سينتهي مع البلوغرانا بنهاية الموسم الحالي.