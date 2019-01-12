هكذا سخر نيمار من أنباء عرض نفسه على نادي برشلونة (صور)

سخر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من الأخبار التي تحدثت أنه يريد العودة إلى برشلونة الإسباني، وأنه عرض نفسه على النادي الكتالوني 5 مرات.

وعلّق نيمار على هذه الأخبار بنشر 3 صور لطفله بعبارات “أخبار كاذبة”، على حسابه في موقع “إنستغرام”.

وكتب نيمار على الصورة الأولى “هكذا يبدو مظهري حينما أستمع إلى الأخبار الكاذبة”، وعلى الصورة الثانية: “هكذا أبدو حينما أشعر بالغضب من كثرة الأكاذيب” وعلى الصورة الثالثة: “هكذا يبدو شكلي حينما أرى أصدقاء زائفين يأتون إليّ للحديث عن أمور لم أسمع عنها مطلقًا”.

انضم نيمار، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف، وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.

وغادر نيمار برشلونة صيف العام 2017، إلى باريس سان جيرمان، بعدما اتفق مع النادي الفرنسي على دفع قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني، التي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وسجل نيمار 18 هدفًا وصنع 9 في 21 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.