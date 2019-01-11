نيمار يتوسل نادي برشلونة مجددًا للهروب من شبح “مبابي”

كشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية أن البرازيلي نيمار ردا سيلفا يشعر بالندم الشديد على رحيله من نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصبح نيمار أغلى لاعب في العالم، بعد أن انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، والبالغ قيمته 222 مليون يورو.

وأشارت إلى أن نيمار قرر الرحيل من برشلونة كي يهرب من شبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه اكتشف أن هناك شبحًا آخر يطارده في باريس، وهو الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وقالت “الموندو” في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إن نيمار أعرب عن ندمه على الرحيل من برشلونة، وإن والده ومدير أعماله في نفس الوقت اتصل ما يقرب من 5 مرات برئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتميو، كي يعود نجله مرة أخرى، ويهرب من باريس سان جيرمان.

وأكدت أن نيمار أدرك خطأه، واكتشف أن بطل فرنسا لا يمتلك مشروعًا رياضيًا كما كان يتوهم، عندما قرر الرحيل عن برشلونة.

وتبدو عودة نيمار إلى برشلونة “شبه مستحيلة”، في ظل العلاقات المتوترة للغاية بين مسؤولي الناديين، منذ صفقة البرازيلي، إضافة إلى مفاوضات برشلونة مع آدريان رابيو، لاعب وسط سان جيرمان، الذي ينتهي عقده رفقة فريقه في منتصف العام الجاري.