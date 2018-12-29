رغم رغبته في العودة لنادي برشلونة.. ريال مدريد مصمم على ضم نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن ريال مدريد ما زال مصرًا على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن ريال مدريد هو الهدف الأول لريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه رغم معرفة إدارة ريال مدريد بصعوبة إقناع باريس سان جيرمان بترك نيمار، إلا أن إدارة الفريق الملكي ترى أن نيمار يمثل توقيعًا إستراتيجيًا على المستوى الرياضي، وكذلك التجاري، خاصة بعد الفراغ الذي تركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن نيمار ليس سعيدًا في باريس سان جيرمان، ويحلم بالعودة إلى برشلونة، وإدارة ريال مدريد تعلم ذلك، لكنها تريد التعاقد معه.

وانضم نيمار، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.

وغادر نيمار برشلونة صيف العام 2017، إلى باريس سان جيرمان، بعدما اتفق مع النادي الفرنسي على دفع قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني، والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة إلى أن جماهير ريال مدريد تفضل التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، زميل نيمار في باريس سان جيرمان، على اعتبار أنه يمثل نجم المستقبل؛ لصغر سنه، لكن إدارة ريال مدريد تمنح الأفضلية لنيمار.

وتردد أن باريس سان جيرمان قد يضطر إلى بيع نيمار أو مبابي، الصيف المقبل؛ لتجنب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.