إيقاف ديان لوفرين مدافع كرواتيا بسبب تعليقات مسيئة ضد منتخب إسبانيا

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ديان لوفرين مدافع كرواتيا بالإيقاف لمباراة دولية واحدة؛ بسبب تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت ضد إسبانيا عقب انتصار كرواتيا 3/2 في مباراة بدوري الأمم الأوروبية في نوفمبر.

ونشر لوفرين لقطات فيديو عبر “إنستغرام” بدا فيها يفاخر باعتدائه بالمرفق على سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، وأهان منتخب إسبانيا عقب المباراة.

وأبلغ الصحفيين أيضًا عقب المباراة أن تصرفات لاعبي إسبانيا كانت سيئة في الملعب.

وقال الاتحاد الأوروبي إن لوفرين خالف لوائح الانضباط التي تمنع أي لاعب من التعليق بشكل ساخر أو مهين أو يحمل إساءة للغير.

وسيغيب عن مباراة كرواتيا الأوروبية المقبلة، التي ستكون في تصفيات بطولة أوروبا 2020 على أرضها أمام أذربيجان في مارس.

ورغم الفوز تذيلت كرواتيا مجموعتها بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام إنجلترا، وهبطت للدرجة الثانية في دوري الأمم الجديد.