ريال مدريد يتخطى ليغانيس بثلاثية في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد، الفوز على ضيفه ليغانيس بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

أحرز ثلاثية ريال مدريد، سيرغيو راموس من ضربة جزاء ولوكاس فاسكيز والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقائق 44 و68 و77 من زمن المباراة.

قدم الريال مباراة متوسطة المستوى رغم الفوز الكبير وتحكمه في أغلب أوقاتها، وكان قادرًا على إضافة المزيد من الأهداف في حال استغلال لاعبوه للفرص التي أتيحت لهم.

بهذه النتيجة، ضمن الريال بنسبة كبيرة التأهل لربع لنهائي، حيث يحتاج للتأهل الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين أو ثلاثية أهداف عدا ثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب ليغانيس.