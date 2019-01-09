أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس.. 3/0 للفريق للملكي (فيديو)

تقدَّم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بهدف في شباك نظيره ليغانيس خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسدَّد راموس ركلة جزاء قُبيل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43 وأودعها في المرمى.

وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال في الدقيقة 69 من متابعة لعرضية بنزيما، وعزز جونيور تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 77.

ويعدُّ اللقاء مهمًا للفريق الملكي بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد، الأحد الماضي، والتي أضعفت حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الليغا.

ويعدُّ كأس الملك حاليًا منافسة مهمة لريال مدريد، حيث يرغب في الذهاب تجاه لقبها، وهو ما يدفع المدرب الأرجنتيني لعدم المجازفة كثيرًا في لقاء ليغانيس، عبر مداورة محدودة تفتح الباب لإشراك بعض اللاعبين وإراحة البعض.