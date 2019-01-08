سولاري: ريال مدريد يحتاج لمزيد من التركيز في بداية المباريات

دعا سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد فريقه للحفاظ على تماسكه ومنع اهتزاز شباكه مبكرًا في وقت يبحث فيه الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن تعويض مسيرته المتعثرة في الدوري حين يواجه ليغانيس في كأس الملك، غدًا الأربعاء.

واهتزت شباك ريال مدريد في الهزيمة المفاجئة 2-صفر أمام ريال سوسيداد، الأحد الماضي، بهدف بعد ثلاث دقائق فقط من البداية ومن قبلها منح سانتي كازورلا مهاجم فياريال فريقه التقدم أمام ضيفه ريال مدريد بهدف في الدقيقة الرابعة في التعادل 2-2.

كما اعتاد ريال مدريد أن تتلقى شباكه أهدافًا مبكرة في فترة المدرب السابق يولن لوبتيجي حيث تلقت شباك بطل أوروبا في آخر ثلاث نسخ أهدافًا في أول عشر دقائق في ثلاث مباريات قبل إقالة لوبتيجي نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال سولاري في مؤتمر صحفي قبل أن يخوض ذهاب دور الستة عشر، غدًا الأربعاء، أمام ليغانيس على ملعب سانتياغو برنابيو: “يجب أن نولي مزيدًا من الاهتمام بالدقائق الأولى من المباريات وهو أمر نعلم جميعًا أنه يتعين علينا تحسينه، الفريق المنافس يتميز بالقوة والتماسك لهذا يتوجب علينا أن نكون واعين تمامًا لسرعة الفريق عندما يقوم بهجمة مرتدة وعلينا أن نتأكد أيضًا من قدرتنا على الاستفادة من هجماتنا”.

وفاز ريال مدريد لآخر مرة بكأس الملك في 2014. لكن مسابقة الكأس تبدو حاليًا أفضل فرصة أمام الفريق لإنقاذ موسمه وإحراز بطولة في ظل تأخر ريال مدريد بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر وفي ظل تراجع ترتيبه بشكل لا يؤهله للظهور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “كأس الملك بطولة رائعة وسنخوض منافساتها بنفس الإثارة والحماس الذي نلعب به في أي مسابقة. نحاول بذل قصارى جهدنا في كل منافسة نشارك فيها فلكل واحدة منها خصائص تميزها”.

وقال سولاري إن هناك فرصة جديدة لظهور براهيم دياز الوافد الجديد أمام ليجانيس لكن هذا سيعتمد عما إذا كان اللاعب تم تسجيله في الوقت المحدد بعد إتمام صفقة انتقاله مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19.1 مليون دولار) من مانشستر سيتي، الأحد الماضي.

وردًا على سؤال عن شعوره تجاه مغادرة المهاجم المصاب جاريث بيل المدرجات في الهزيمة أمام ريال سوسيداد قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، امتنع سولاري عن انتقاد لاعبه أو الدفاع عنه.

وقال: “هذه الأمور نتعامل معها داخل الفريق”.

دعا سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد فريقه للحفاظ على تماسكه ومنع اهتزاز شباكه مبكرًا في وقت يبحث فيه الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن تعويض مسيرته المتعثرة في الدوري حين يواجه ليغانيس في كأس الملك، غدًا الأربعاء.

واهتزت شباك ريال مدريد في الهزيمة المفاجئة 2-صفر أمام ريال سوسيداد، الأحد الماضي، بهدف بعد ثلاث دقائق فقط من البداية ومن قبلها منح سانتي كازورلا مهاجم فياريال فريقه التقدم أمام ضيفه ريال مدريد بهدف في الدقيقة الرابعة في التعادل 2-2.

كما اعتاد ريال مدريد أن تتلقى شباكه أهدافًا مبكرة في فترة المدرب السابق يولن لوبتيجي، حيث تلقت شباك بطل أوروبا في آخر ثلاث نسخ أهدافًا في أول عشر دقائق في ثلاث مباريات قبل إقالة لوبتيجي، نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال سولاري في مؤتمر صحفي قبل أن يخوض ذهاب دور الستة عشر، غدًا الأربعاء، أمام ليغانيس على ملعب سانتياغو برنابيو: “يجب أن نولي مزيدًا من الاهتمام بالدقائق الأولى من المباريات وهو أمر نعلم جميعًا أنه يتعين علينا تحسينه، الفريق المنافس يتميز بالقوة والتماسك لهذا يتوجب علينا أن نكون واعين تمامًا لسرعة الفريق عندما يقوم بهجمة مرتدة وعلينا أن نتأكد أيضًا من قدرتنا على الاستفادة من هجماتنا”.

وفاز ريال مدريد لآخر مرة بكأس الملك في 2014. لكن مسابقة الكأس تبدو حاليًا أفضل فرصة أمام الفريق لإنقاذ موسمه وإحراز بطولة في ظل تأخر ريال مدريد بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر وفي ظل تراجع ترتيبه بشكل لا يؤهله للظهور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “كأس الملك بطولة رائعة وسنخوض منافساتها بنفس الإثارة والحماس الذي نلعب به في أي مسابقة. نحاول بذل قصارى جهدنا في كل منافسة نشارك فيها فلكل واحدة منها خصائص تميزها”.

وقال سولاري إن هناك فرصة جديدة لظهور براهيم دياز الوافد الجديد أمام ليجانيس لكن هذا سيعتمد عما إذا كان اللاعب تم تسجيله في الوقت المحدد بعد إتمام صفقة انتقاله مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19.1 مليون دولار) من مانشستر سيتي، الأحد الماضي.

وردًا على سؤال عن شعوره تجاه مغادرة المهاجم المصاب جاريث بيل المدرجات في الهزيمة أمام ريال سوسيداد قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، امتنع سولاري عن انتقاد لاعبه أو الدفاع عنه.

وقال: “هذه الأمور نتعامل معها داخل الفريق”.