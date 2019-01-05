مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد.. سولاري سعيد بتطور “الملكي” رغم فارق النقاط مع برشلونة

قال سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، إنه سعيد بتطور فريقه رغم أن آماله في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني تلقَّت ضربة قوية يوم الخميس بتعادله 2-2 مع مستضيفه فياريال ليزداد موقفه الذي ورثه صعوبة عندما تولَّى المسؤولية في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتأخر ريال بسبع نقاط عن برشلونة المتصدر بعد 17 مباراة، ويستعد صاحب المركز الرابع لاستضافة ريال سوسيداد، غدًا الأحد.

وقد لا يكون ذلك كافيًا لفريق نال لقب آخر ثلاث نسخ لدوري أبطال أوروبا، لكن سولاري أوضح أن ريال تطور كثيرًا منذ أن تولَّى المسؤولية خلفًا ليولن لوبتيجي الذي تمت إقالته في أكتوبرعندما كان الفريق متأخرًا بسبع نقاط أيضًا عن برشلونة.

وقال سولاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت:”هدفنا هو مواصلة التقدم في الترتيب، لكننا نعلم أن بدايتنا كانت صعبة للغاية، وتقدمنا من المركز التاسع إلى الرابع، ويجب علينا مواصلة القتال، والاستمتاع بالتحديات الصعبة، وهو ما كنا نفعله، وسعداء بما نقدمه، وعلينا مواصلة تقليص الفارق مع المتصدر”.

وفاز سولاري في خمس من سبع مباريات في الدوري منذ توليه المسؤولية بعد لوبتيجي، الذي خسر في 6 مواجهات من 10، كما نال أول بطولة كمدرب عندما قاد الفريق للاحتفاظ بلقبه في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وقال المدرب الأرجنتيني إن منتقدي فريقه يجب عليهم النظر إلى جدول المباريات المزدحم، وإنه ليس من المخجل الحصول على نقطة ضد فياريال وهو أحد أكبر الأندية في إسبانيا رغم وجوده في معركة الهروب من الهبوط هذا الموسم.

وأضاف:”اللاعبون ليسوا ماكينات، ولا يلعب أي فريق أكثر منا، والأمر صعب، واللاعبون يُظهرون التزامهم، وهذه بطولة، وكل فريق يلعب، ولدينا واحدة من أفضل البطولات، ولا يفرط أي منافس بشيء بسهولة، وكل فريق يملك لاعبين أصحاب مواهب، وهم قادرون على إلحاق الضرر بالآخرين، والمنافسة قوية، ولا يجب التقليل من التعادل ضد فريق مثل فياريال”.

وتابع:”بالتأكيد نريد الفوز، لكن المنافسة مفتوحة، ولعبنا بشكل جيد خلال الشوط الأول ضد فياريال، والآن علينا محاولة الحصول على النقاط الثلاث، غدًا الأحد”.