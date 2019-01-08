بعد اهتمام ريال مدريد بضمه.. هل يصبح إريكسن نجم توتنهام أغلى لاعب في العالم؟

أبدى ريال مدريد اهتمامه بضم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، منذ فترة طويلة، حيث إن عقده ينتهي مع النادي اللندني في 2020، لكنه رفض تجديد العقد ما سمح للنادي الإنجليزي لفرض شروطه على ريال مدريد، وطلب مبلغًا كبيرًا للغاية للاستغناء عنه.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، أن علاقة ريال مدريد وتوتنهام جيدة منذ انضمام لوكا مودريتش وغاريث بيل للنادي الملكي من توتنهام، لكن ذلك لم يمنع دانيال ليفي رئيس النادي اللندني في أن يضع 250 مليون يورو ثمنًا لإريكسن عندما تلقى عرضًا جادًا من ريال مدريد، قبل شهرين.

هذا المبلغ سيجعل الدولي الدنماركي أغلى لاعب في العالم، مثلما أصبح بيل الأغلى عندما انتقال للنادي الملكي من توتنهام مقابل 101 مليون يورو في 2013.

ويتصدر البرازيلي نيمار حاليًا قائمة أغلى لاعبي العالم بانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل 222 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد بشدة للتعاقد مع إريكسن ليكون بديلًا مناسبًا لمودريتش الذي يبلغ عمره 33 عامًا لكن النادي غير مستعد لدفع 250 مليون يورو.

لكن ريال مدريد يملك خيارًا مهمًا، وهو اهتمام اللاعب باللعب في مدريد مع رفضه تجديد عقده لذلك سينتظر بطل كأس العالم للأندية لقرب انتهاء عقد اللاعب؛ لأن حينها توتنهام سيخفض من قيمته.

وفي حالة عدم تجديد اللاعب لعقده سيواجه ليفي معضلة في الصيف المقبل، حيث لا يمكن أن يخاطر برحيل اللاعب مجانًا بنهاية عقده في 2020 ومع ذلك لا يزال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام يثق في التوصل إلى اتفاق لاستمرار اللاعب.

وأشارت صحيفة “الإندبندنت” إلى أن كلا الناديين يبقيان المحادثات مفتوحة أمام الانتقال في الصيف المقبل، لكن ريال مدريد يتوقع أن تصل الصفقة إلى نحو 100 مليون جنيه إسترليني (111 مليون يورو) وهو سعر أقل بكثير من 250 مليون يورو طلبها ليفي قبل شهرين.

ورغم أن ريال مدريد يثق في دانيال سيبالوس الذي تعاقد معه ليكون بديلًا لمودريتش في المستقبل إلا أن وجود إريكسن مهم للغاية، لذلك سيصبر على توتنهام لحين اقتراب عقد اللاعب من نهايته، وسيكون من نصيب النادي الملكي لا محالة.