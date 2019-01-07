سولاري بعد هزيمة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد: ما جدوى وجود حكم الفيديو المساعد؟

كان سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، غاضبًا وتساءل عن جدوى وجود حكم الفيديو المساعد في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء بدت واضحة لفريقه خلال هزيمته المفاجئة 2-صفر أمام ريال سوسيداد، يوم الأحد.

ومع تأخر ريال 1-صفر في الشوط الثاني سقط البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بعد تدخل من الحارس جيرونيمو رويي، لكن الحكم خوسيه لويس مونيرا رفض احتساب ركلة جزاء أو استشارة حكم الفيديو المساعد.

وأبلغ سولاري الغاضب مؤتمرًا صحفيًا: “لو لم يُستخدم حكم الفيديو المساعد في لعبة مثل هذه فهذا يعني أنه يفقد جدوى وجوده.

“نحن بشر والكل يرتكب أخطاء لكن من الصعب فهم الأمر عندما تكون لديك فرصة النظر إلى الدليل مرة أخرى ولا تفعل”.

وأقر الاتحاد الإسباني استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، التي نالت إشادة كبيرة بعد نجاحها في كأس العالم 2018، في دوري الأضواء هذا الموسم.

وتجاهل الحكم مطالب ريال بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول عندما اصطدم سيرجيو راموس قائد ريال مع أسير ياراميندي، لاعب وسط سوسيداد.

وأضاف سولاري: “اعتقدت أن الواقعة الأولى ركلة جزاء محتملة لكن أمنح الحكم الحق في التشكيك فيها لكن الثانية تحتسب في كل يوم من الأسبوع”.

وهذه هي الهزيمة السادسة لريال في الدوري هذا الموسم وأصبح في المركز الخامس بعد 18 مباراة وتعقدت آماله في اللحاق ببرشلونة المتصدر الذي يبتعد عنه بعشر نقاط.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء نفذها ويليان جوزيه وحسم لاعب الوسط روبن باردو الفوز بضربة رأس قرب النهاية بعدما طُرد لوكاس فاسكيز جناح ريال لحصوله على إنذارين.

احتجاج

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “ماركا” أن إدارة ريال مدريد قررت الاحتجاج على الحكم.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة الفريق رغم كونها لا تعتبر التحكيم مسؤولًا أولًا عن نتائج الفريق والهزيمة أمام ريال سوسيداد في ملعبها، لكن الحكم مونويرا لم يستعن بحكم الفيديو ليتأكد من لقطة إسقاط النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور.

واتهم خبراء التحكيم في صحف مدريد “ماركا” و”آ س” على كون الحكم أخطأ بعدم احتساب ضربة جزاء وعدم التأكد بنفسه من حكم الفيديو من اللقطة.

وتساءل بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسساتية في الفريق، عن جدوى استعمال حكم الفيديو إن لم يكن للتأكد عن قرب من مثل هذه الحالات المثيرة للجدل.

ونشر فينسيوس جونيور على حسابه لقطة إسقاطه مع وضع تساؤلات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.