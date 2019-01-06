رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع إبراهيم دياز (صورة)

أعلن ريال مدريد الإسباني، رسميًا، تعاقده مع إبراهيم دياز، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ريال مدريد في بيان نشره على موقعه على الإنترنت:”اتفق ريال مدريد، ومانشستر سيتي، على نقل اللاعب إبراهيم دياز، حتى 30 يونيو 2025.”

وأضاف:”بعد إجراء الفحص الطبي يوم الإثنين 7 يناير، سيتم تقديم اللاعب في الساعة 13:30 بعد الظهر على ملعب سانتياغو برنابيو”.

وتابع:”سيتحدث إبراهيم دياز على ملعب سانتياغو بيرنابيو للمرة الأولى، وسيرتدي قميص ريال مدريد بحضور وسائل الإعلام”.

ولم يكشف ريال مدريد التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية إسبانية تحدثت عن دفعه مبلغ 17 مليون يورو، و7 ملايين يورو كمتغيرات، بينما يصل راتب اللاعب السنوي إلى 3،5 مليون يورو دون ضرائب، كما سيحصل الفريق الإنجليزي على 15% حال بيع ريال مدريد دياز.

ويلعب إبراهيم دياز في كل مراكز الهجوم، وكان عقده مع مانشستر سيتي سينتهي الصيف المقبل، وقد رفض تمديده لعدم حصوله على دقائق أكثر.

وتدرّج دياز، البالغ من العمر 19 عامًا، في الفئات السنية في مانشستر سيتي العام 2013، وشارك مع الفريق الأول بـ 15 مباراة، وسجل فيها هدفين، علمًا بأنه من خريجي نادي مالاغا.

كما لعب دياز 18 مباراة مع منتخبات إسبانيا، وسجل 3 أهداف.