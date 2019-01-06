ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 18 (صورة)

واصل فريق برشلونة، تغريده على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، وتغلب على مضيفه خيتافي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للمسابقة المحلية.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 40 نقطة في الصدارة، ليستهل مسيرته في العام الجديد على أفضل وجه، مستفيدًا من تعثر منافسيه.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، والرابعة في ملعبه بالمسابقة، عند 25 نقطة في المركز السابع.

ونجح برشلونة في توسيع الفارق أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد إلى خمس نقاط، عقب تعادل فريق العاصمة 1 – 1 مع مضيفه أشبيلية، صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة في وقت سابق اليوم.

كما وسع برشلونة الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي ريال مدريد إلى عشر نقاط، عقب سقوط الفريق الملكي في فخ الخسارة 0 – 2 أمام ضيفه ريال سوسييداد اليوم أيضًا بالمرحلة ذاتها.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: