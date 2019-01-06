أهداف مباراة برشلونة وخيتافي.. 2/1 للنادي الكتالوني (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهدف الأول لناديه برشلونة، في المباراة التي جمعته مع خيتافي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 20 من المباراة، بعد فشل مدافعي خيتافي في التعامل مع الكرة.

ورفع ميسي رصيده إلى 16 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وأضاف لويس سواريز الهداف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 39، في حين سجل خايمي ماتا هدف التقليص لخيتافي في الدقيقة 43.

ويملك برشلونة 37 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متقدمًا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لعب 18 مباراة.

في حين يملك خيتافي 25 نقطة في المركز السابع.