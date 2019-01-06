تعادل أتلتيكو مدريد وإشبيلية في قمة الدوري الإسباني (فيديو)

حسم التعادل بنتيجة 1/1، مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقدم وسام بن يدر لإشبيلية في الدقيقة 37، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة دانيال كاريكو، في حين تعادل الفرنسي أنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، في حين فشل الفريقان بتسجيل أهداف في الشوط الثاني.

ورفع التعادل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة في المركز الثاني، مقابل 33 نقطة لإشبيلية في المركز الثالث، في حين يتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ37 نقطة من 17 مباراة.

في وقت لاحق سيلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد، وبرشلونة مع خيتافي.

الدوري الإسباني | إشبيلية 1 × 0 أتلتيكو مدريد | هدف أول إشبيلية HD وسام بن يدر Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ycnugdxXEL — فهد اءءءءءء (@Nic4044) ٦ يناير ٢٠١٩