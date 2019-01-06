القنوات الناقلة لمباراة برشلونة‎ وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني

يلاقي نادي برشلونة منافسه خيتافي، اليوم الأحد، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الوصيف بـ 34 نقطة و7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع، في حين يحتل خيتافي المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ولم يحقق برشلونة أي انتصار بآخر 4 سنوات، بعد العودة من عطلة الشتاء، حيث خسر ضد ريال سوسيداد في 2015، ثم تعادل سلبيًا أمام إسبانيول في 2016، وتلقى هزيمة من أتلتيك بلباو 1/2 في 2017، وتعادل إيجابيًا 1/1 ضد سيلتا فيغو في 2018.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتلعب مباراة برشلونة وخيتافي الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل مباراة برشلونة وخيتافي على قناة بي beIN SPORTS HD 3، بتعليق رؤوف خليف.