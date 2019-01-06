موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم فريق برشلونة بنظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالعاصمة مدريد، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وسيكون هذا اللقاء الأول للبلوغرانا، بعد عطلة الشتاء وأعياد الميلاد في الليغا، وقد نصّب البرسا نفسه بطلًا للشتاء بفوزه الأخير على سيلتا فيغو بهدفين نظيفين.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم، متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما توج بطلًا للشتاء برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الوصيف بـ 34 نقطة و7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع، بينما يحتل خيتافي المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وضم إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، المدافع الكولومبي جيسون موريلو المنضم حديثًا من فالنسيا وسيرجي روبرتو العائد من الإصابة بجانب النجوم الكبار ميسي وسواريز وبيكيه وكوتينيو، بينما يغيب عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي للإصابة.

ويعانى برشلونة من رقم سلبي في المباريات الافتتاحية، حيث لم يحقق أي انتصار بآخر 4 سنوات، حيث خسر ضد ريال سوسيداد في 2015، ثم تعادل سلبيًا أمام إسبانيول في 2016، وتلقى هزيمة من أتلتيك بلباو 1-2 في 2017، وتعادل إيجابيًا 1-1 ضد سيلتافيغو في 2018.

الموعد والقناة الناقلة

وستلعب مباراة برشلونة وخيتافي الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، بصافرة الحكم كوادرا فيرنانديز، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت HD 3، بتعليق التونسي رؤوف خليف.