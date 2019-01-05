ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة غاريث بيل

كشف ريال مدريد الإسباني، السبت، تفاصيل إصابة لاعبه الويلزي غاريث بيل، الذي خرج مصابًا في مباراة الفريق الملكي مع فياريال، يوم الأربعاء.

وقال ريال مدريد في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” :”بعد الاختبارات التي أُجريت اليوم على لاعبنا غاريث بيل، تم تشخيص حالته بأنه مصاب في العضل من الدرجة الأولى في ساقه اليسرى. وسيستمر تقييم شفائه”..

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب غاريث بيل.

وتعادل ريال مدريد مع فياريال، وشارك بيل في الشوط الأول فقط، إذ قرر المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري إخراجه والاعتماد على إيسكو في الشوط الثاني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه ريال سوسييداد، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، مقابل 37 لبرشلونة المتصدر، و34 لأتلتيكو مدريد الثاني، و32 لإشبيلية الثالث.