غاريث بيل يواصل عادته السيئة مع ريال مدريد

عاد الجناح الويلزي غاريث بيل لعادته القديمة في ريال مدريد بالتعرض للإصابة، كلما لامس التألق وهذه المرة أمام فياريال، حيث لم يكمل المباراة وعوّضه إيسكو مع بداية الشوط الثاني.

وتألق النجم الويلزي في كأس العالم للأندية وتُوج هدافًا للبطولة، وأفضل لاعب لكنه تعرض للإصابة مجددًا وسيغيب عن مواجهة ريال سوسيداد الأحد القادم.

ومنذ بداية مشواره في ريال مدريد موسم 2013/2014 إلى الموسم الحالي تعرض الجناح الويلزي لعدد كبير من الإصابات، وغاب عن عدة لقاءات لفريقه كان أبرزها الغياب 40 يومًا العام 2016.

وتلقى غاريث بيل 28 إصابة نصفها في الملعب، وأغلبها إصابات عضلية وهذا الموسم غاب لقاءين فقط أمام سيسكا موسكو ذهابًا، ورايو فاليكانو في الليغا، لكنه لم يكمل أغلب اللقاءات التي لعبها وخرج بديلًا بقرار من المدرب أو بسبب المتاعب العضلية.

وسيغيب غاريث بيل أمام ريال سوسيداد الفريق الذي سجل في مرماه 6 أهداف، كما سيغيب عن ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا أمام ليغانيس بقرار من المدرب سولاري الذي سيفضل منحه فرصة للراحة.

وتأسف سانتياغو سولاري لخروج نجمه الويلزي معتبرًا أنه ترك فراغًا هجوميًا واضطر الفريق لتغيير خططه في الشوط الثاني.