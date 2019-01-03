ميسي لا يرحم حتى رفاقه (فيديو)

بدأ ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة مسيرته في 2019، بالمشاركة في تدريبه الأول مع النادي الكتالوني في العام الجديد، متألقًا كالعادة، بعد انتهاء إجازته خلال فترة التوقف الشتوية التي قضاها في مسقط رأسه في روزاريو في الأرجنتين.

وعاد ميسي البالغ من العمر 31 عامًا إلى برشلونة على متن طائرة خاصة، بصحبة زميله لويس سواريز وعائلتيهما، وعادا على الفور للتدريبات، وقد تألق النجم الأرجنتيني خلال التدريب الأول، ووضع الكرة بين قدمي أحد زملائه دون أي ضجة.

واحتفل باقي اللاعبين بالكرة التي مرت بين قدمي أحدهم في تقليد معتاد خلال تدريبات النادي الكتالوني، لكن دون أي تدخل من ميسي، الذي اعتبر الأمر عاديًا.

ويستعد النجم الأرجنتيني لقيادة برشلونة لمواجهة خيتافي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 15 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه زميله سواريز، وكريستيان ستواني مهاجم جيرونا.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب المسابقة برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد.