تحديات تنتظر ميسي في 2019

يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة سنة 2019 بأحلام وأمنيات كبيرة يسعى لتحقيقها، كما تنتظره عدة أرقام قياسية جديدة اقترب منها.

واستعرضت صحيفة ماركا أبرز الأرقام التي يطمح ميسي لتحطيمها.

أكبر عدد من الألقاب مع فريق واحد

توج ميسي رفقة برشلونة ب33 لقبًا ويسعى للمزيد في سنة 2019 ويبقى حلمه تحقيق ثلاثية جديدة أو الفوز ب3 ألقاب ليرفع رصيده ل36 لقبًا ويتجاوز الويلزي ريان غيغز اللاعب الأكثر تتويجًا للألقاب مع فريق واحد هو مانشستر يونايتد .

تجاوز كاسياس كأكثر لاعب فوز في الليغا

يعتبر رقم الحارس الإسباني إيكر كاسياس أقرب الأرقام للنجم الأرجنتيني فهو على بعد 11 فوزًا فقط، ليعادل رقم أسطورة ريال مدريد السابق كأكثر لاعب حقق الفوز في الليغا ب334 فوزًا.

الوصول للمركز الثاني في لائحة اللاعبين الأكثر مشاركة مع برشلونة

يحتل ميسي المركز الثالث في لائحة اللاعبين الأكثر مشاركة مع برشلونة ب657 لقاء ويفصله عن إنييستا 18 لقاء فقط ليحتل المركز الثاني ، بينما يبقى المركز الأول مؤجلاً لغاية سنة 2020، حيث شارك تشافي هيرنانديز في 767 لقاء ويبتعد عن زميله السابق ب110 لقاءات.

كرة ذهبية سادسة وحذاء ذهبي سادس وهداف الليغا للمرة السادسة

غاب ميسي عن جائزة الكرة الذهبية منذ 2015، وخلال السنوات الثلاثة شاركه البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي ب5 كرات ذهبية وستكون سنة 2019، محط صراع كبير بينهما للفوز بالسادسة.

كما يتنافس ميسي للفوز بالحذاء الذهبي للمرة السادسة والثالثة على التوالي ليكون ؟إنجازًا تاريخيًا للنجم الأرجنتيني.

وفي حال تتويجه بلقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم ستكون المرة السادسة وسيعادل رقم زارا أسطورة بيلباو الذي توج هدافا لليغا 6 مرات.

الاقتراب من رقم بيليه

سجل ميسي 572 هدفًا لبرشلونة ويبقى على بعد 71 هدفًا من رقم الأسطورة بيليه الذي سجل 643 هدفًا لفريق سانتوس وهو أكثر اللاعبين تسجيلاً مع فريق واحد.

كما يسعى ميسي للوصول للهاتريك رقم 50 في مسيرته هذه السنة.

حمل دوري أبطال أوروبا كقائد للفريق

يبقى الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة حلمًا للنجم الأرجنتيني وجماهير برشلونة، لكنه حلم بأهمية كبيرة لميسي لكونه سيكون الأول الذي سيحمله كقائد للفريق.