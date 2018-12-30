منير الحدادي يقرر الرحيل عن نادي برشلونة مجانًا

قرر المهاجم منير الحدادي الرحيل عن برشلونة مجانًا في نهاية الموسم حيث يمكنه التفاوض مع أي ناد يريد بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية يوم الأحد إن الحدادي الذي انضم إلى برشلونة في سن المراهقة وشارك مع الفريق الأول بعد تألقه في فريق الشباب قرر الرحيل.

وانتقل الحدادي، المغربي الأصل الذي كان يسعى للعب للمنتخب العربي في كأس العالم 2018 في روسيا، إلى فالنسيا والافيس على سبيل الإعارة قبل عودته لبرشلونة الموسم الحالي لكن عقده ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2019 ويبدو أن وجوده في “كامب نو” يقترب من نهايته.

ولا يزال المهاجم الشاب عمره 23 عامًا ويملك موهبة كبيرة ستدفع العديد من الأندية للتفاوض معه الصيف المقبل في ظل رحيله المجاني.

ويقضي الحدادي العطلة الشتوية حتى يوم الأربعاء المقبل وهو التاريخ الذي يمكنه حينها التفاوض مع أي ناد آخر حيث سيكون بدأت بالفعل الشهور الستة الأخيرة في عقده.

ومن المرجح أن يتلقى الحدادي عدة عروض من أندية في الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي حيث اكتسب سمعة وشهرة كبيرة رغم أن برشلونة حاول مرارًا تجديد تعاقده لكن دون فائدة.