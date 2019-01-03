موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

توقع سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد أن يبقى لاعب الوسط المهاجم إيسكو، الذي خرج من دائرة تفضيلاته، ضمن صفوف الفريق وأن يستعيد مستواه الذي جعل منه أحد أهم لاعبي الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في آخر عامين.

ولم يلعب إيسكو أساسيًا في الدوري منذ أن تولى سولاري تدريب ريال مدريد، بعد يولن لوبتيغي نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتحسنت نتائج الفريق بشكل كبير في غياب إيسكو بعد أن فاز ريال مدريد في خمس من إجمالي ست مباريات في الدوري، منذ أن تولي المدرب الأرجنتيني مهمته مع الفريق.

وأثار غياب إيسكو الطويل تقارير وسائل إعلام بأن اللاعب الدولي الإسباني سيسعى لمغادرة النادي، لكن سولاري قال إن ايسكو يمكنه العودة إلى سابق تألقه في سانتياغو برنابيو.

وأوضح سولاري في مؤتمر صحفي قبل أن يحل ريال مدريد ضيفًا على فياريال اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني “كل لاعب في هذا الفريق عليه التزامات وعليه أن يواصل العمل بمنتهى الأمل والحماس. كل اللاعبين لهم أهميتهم بالنسبة لنا.

“منحنا إيسكو كثيرًا من السعادة، ويجب أن يستمر في فعل ذلك. إنه لاعب كرة قدم رائع.

“والآن بعد أن خسرنا جهود ماركوس يورينتي وخابي سانشيز وماريانو فنحن بحاجة لجهود جميع اللاعبين”.

وشهد العام 2018 مراحل صعود وهبوط في مسيرة ريال مدريد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، واعقبها بالفوز ببطولة كأس العالم للأندية. لكن أداء الفريق شهد تراجعًا في الدوري المحلي في ظل نتائج مخيبة للآمال.

وإذا فاز ريال مدريد على فياريال فسيرتفع رصيده إلى 32 نقطة ليتساوى بها مع إشبيلية صاحب المركز الثالث. لكن ريال مدريد لم يحقق أي فوز في أي مباراة خارج ملعبه، في مستهل عام جديد منذ 2014.

وقال سولاري “سمعت بهذه الإحصائية وسنحاول تغييرها.

“سنحاول أن نخوض المباراة بكامل الالتزام وبكامل طاقتنا.

“توقيت المباراة صعب لكن المنافسة لا تتوقف، وعلينا ألّا نتوقف عند موعدها”.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مصر، 11:30 بتوقيت السعودية.