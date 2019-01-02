نادي ريال مدريد يتعاقد مع المغربي محمد مزيان قادمًا من مليلية

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع المغربي محمد مزيان لاعب فريق مليلية بعدما لفت أنظار كبار الدوري الإسباني خلال مشاركته مع فريقه في كأس الملك.

ونشر نادي مليلية بيانًا رسميًا قال فيه إنه قرر الموافقة على بيع اللاعب المغربي الأصل، وحامل الجنسية الإسبانية محمد مزيان بصفة رسمية إلى ريال مدريد.

وسينضم مزيان البالغ من العمر 18 عامًا لريال مدريد ضمن عقد إعارة لمدة 6 أشهر، مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

وسينتقل مزيان إلى فالديبيباس مدينة ريال مدريد الرياضية للالتحاق بفريق الشباب في يناير المقبل خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.