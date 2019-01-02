تعرّف على نصيحة سولاري لـ”إيسكو” للعودة إلى تشكيلة ريال مدريد

توقَّع سنتياغو سولاري مدرب ريال مدريد أن يبقى لاعب الوسط المهاجم إيسكو في صفوف الفريق، وأن يستعيد قدراته التي جعلت منه واحدًا من أهم لاعبي الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في آخر عامين.

ولم يلعب إيسكو أساسيًا في الدوري منذ أن تولَّى سولاري تدريب ريال مدريد بعد يولن لوبتيجي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتحسنت نتائج الفريق بشكل كبير في غياب إيسكو بعد أن فاز ريال مدريد في خمس من إجمالي ست مباريات في الدوري منذ أن تولّى المدرب الأرجنتيني مهمته مع الفريق.

وأثار غياب إيسكو الطويل تقارير وسائل إعلام بأن اللاعب الدولي الإسباني سيسعى إلى مغادرة النادي، لكن “سولاري” قال إن إيسكو يمكنه العودة إلى سابق عهد تألقه في سانتياجو برنابيو.

وأوضح سولاري خلال مؤتمر صحفي قبل أن يحلَّ ريال مدريد ضيفًا على فياريال غدًا الخميس في مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني:”كل لاعب في هذا الفريق عليه التزامات، وعليه أن يواصل العمل بمنتهى الأمل والحماس، وكل اللاعبين لهم أهميتهم بالنسبة لنا”.

وأضاف:”منحنا إيسكو كثيرًا من السعادة، ويجب أن يستمر بفعل ذلك، إنه لاعب كرة قدم رائع، والآن بعد أن خسرنا جهود ماركوس يورينتي، وخابي سانشيز، وماريانو، نحن بحاجة لجهود جميع اللاعبين”.

وشهد العام 2018 مراحل صعود وهبوط في مسيرة ريال مدريد الذي تُوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وأعقبها بالفوز ببطولة كأس العالم للأندية، لكن أداء الفريق شهد تراجعًا في الدوري المحلي في ظل نتائج مخيبة للآمال.