لماذا فشلت صفقة انتقال إيسكو إلى تشيلسي؟

تراجع تشيلسي عن التعاقد مع إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، في ظل الطلبات المفاجئة لوكيل أعماله بزيادة المقابل المالي للصفقة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن مدير أعمال الدولي الإسباني حاول الضغط في اللحظات الأخيرة للحصول على مميزات مالية إضافية بعد اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب، لكن مسؤولي تشيلسي تراجعوا عن الصفقة.

ويريد نجم ريال مدريد ، البالغ من العمر 26 عامًا، الرحيل عن سانتياغو برنابيو وأبدى النادي اللندني استعداده لدفع 75 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى راتب يتجاوز 250 ألف استرليني في الأسبوع.

ووافق مدير أعمال إيسكو في البداية على الصفقة، في ظل خلاف اللاعب مع مدربه سانتياغو سولاري، الذي لا يعتمد عليه في المباريات منذ توليه المسؤولية.

لكن بعد عرض سان جيرمان طالب مدير أعمال إيسكو بزيادة قدرها 10 في المئة، ما يجعل الصفقة تتجاوز مئة مليون استرليني.

ووافق فلورنتينيو بيريز رئيس النادي الملكي، وكذلك سولاري على بيع إيسكو رغم تصريح اللاعب الأخير بشأن رغبته في البقاء بالنادي.

وشارك إيسكو في 11 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم، وهناك شعور لدى مدربه بأنه زائد الوزن في الوقت الذي شعر فيه الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي بإحباط شديد لفشل الصفقة نظرًا لأنه كان يريد ضم إيسكو للعب إلى جوار إيدن هازارد.

وأوشك تشيلسي على إنهاء صفقة الأمريكي كريستيان بوليشيتش من بوروسيا دورتموند مقابل نحو 45 مليون جنيه إسترليني.