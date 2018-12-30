إيسكو يكشف موقفه النهائي من مستقبله مع ريال مدريد

نفى النجم الإسباني إيسكو كل التقارير التي تكهنت برحيله عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي أو الصيفي.

وتردد أن إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد بعد توتر علاقته مع مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وعاد إيسكو لمدريد لبدء التدريبات مع فريقه استعدادًا لبداية النصف الثاني من الموسم وقال في تصريح نشرته الصحافة الإسبانية: “لا أفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، أنا سعيد هنا وهدفي هو الفوز بالعديد من الألقاب رفقة ريال مدريد”.

ومنذ رحيل جولين لوبتيغي فقد إيسكو دوره كلاعب أساسي ومركزي في وسط ميدان ريال مدريد، وأثرت العملية الجراحية التي أجراها على مستواه ولياقته البدنية.

وجاء خلافه مع سولاري ليزيد من الشكوك حول مصيره حيث أجلسه في دكة البدلاء وكان خارج القائمة خلال لقاء روما بدوري أبطال أوروبا.