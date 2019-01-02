الغموض يكتنف مستقبل مدافعي أتلتيكو مدريد‭ ‬

يستعد أتلتيكو مدريد لاستئناف مشواره بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حين يحل ضيفًا على إشبيلية في زيارة محفوفة بالمخاطر، يوم الأحد المقبل وسط شكوك تحوم حول مستقبل مدافعيه ممن كانوا حجر الأساس في نجاحات المدرب دييغو سيميوني.

ويتصدر القائد دييغو غودين قائمة من أربعة لاعبين شكلوا نقطة ارتكاز الفريق المدريدي في السنوات الماضية لكن الغموض يكتنف مستقبله.

ومثل غودين القلب النابض للفريق وسجل الهدف الذي حسم لقب الدوري لأتلتيكو عام 2014 لكن مع تبقي ستة أشهر في عقد لاعب أوروجواي البالغ من العمر 32 عامًا، فإنه أصبح حرًا في التفاوض مع أندية أخرى، ويمكنه الرحيل هذا الشهر أو في يونيو حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة ماركا في عددها اليوم الأربعاء أن “أتلتيكو وجودين بدون تفاهم” مشيرة إلى أن النادي توصل مع اللاعب لاتفاق شفهي في أغسطس/ آب الماضي لتوقيع عقد جديد بعد أن تلقى عرضًا من مانشستر يونايتد لكن المفاوضات لم تتقدم.

كما يقضي الظهير الأيمن الإسباني خوانفران توريس والظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس (يبلغ الاثنان 33 عامًا) آخر ستة أشهر في عقديهما مع النادي الذي حقق أفضل رصيد دفاعي للموسم الرابع على التوالي في الدوري، ويبتعد حاليًا عن برشلونة المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

وتحوم شكوك أيضًا حول مستقبل المدافع لوكاس هرنانديز الفائز بكأس العالم مع فرنسا وسط إغراءات من بايرن ميونيخ.

وعكرت تقارير حول استعداد بايرن لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هرنانديز (22 عامًا) وتبلغ 80 مليون يورو (91.1 مليون دولار) صفو احتفالات أتلتيكو بعيد الميلاد واضطر النادي للنفي عدة مرات.

وربما استبعد الرئيس التنفيذي للنادي ميجيل أنخيل خيل مارين رحيل اللاعب في انتقالات الشهر الجاري لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام مغادرته في يوليو تموز، بينما لم يبدد هرنانديز التكهنات بشأن ترك النادي الذي تربى فيه.

وقال لصحيفة لو فيجارو الفرنسية الأسبوع الماضي: “توجد العديد من الأندية الأوروبية التي أحلم باللعب لها، أنا بخير في مدريد ولكن يمكنني التفكير بشأن الرحيل غدًا إذا وجدت مشروعًا يثير اهتمامي”.