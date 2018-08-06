أتلتيكو مدريد يقترب من الكرواتي كالينيتش.. غاميرو على أعتاب فالنسيا

ذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد أنهى إجراءات التعاقد مع الكرواتي نيكولا كالينيتش مهاجم ميلان الإيطالي، ليتخلى عن مهاجمه الفرنسي كيفن غاميرو لفالنسيا.

وكان كالينيتش قريبًا من التوقيع لأتلتيكو مدريد قبل كأس العالم روسيا 2018، لكن قضية طرده من طرف مدرب المنتخب الكرواتي؛ لرفضه الدخول بديلًا خلال مباراة نيجيريا، جمّد المفاوضات لفترة.

وعاد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لهدفه القديم، في ظل رغبة المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو في الرحيل؛ بحثًا عن دقائق أكثر، وتقدم فريق فالنسيا بعرض لضمه.

وسيدفع فالنسيا مبلغ 16 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي، حسب الإذاعة الإسبانية مع مليوني يورو كمتغيرات.

وأكدت الإذاعة، أن الصفقتين مرتبطتين، حيث سيعلن أتلتيكو مدريد في الساعات القادمة تعاقده مع كالينيتش ورحيل كيفن غاميرو.