ريال مدريد يراقب بديل إيسكو ومودريتش.. من هو؟

جاء رفض بابلو سارابيا لتجديد عقده مع إشبيلية ليفتح الباب أمام رحيله إلى ريال مدريد، رغم أن عقده الحالي مستمر لمدة عام ونصف العام.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن ريال مدريد يتابع عن كثب سارابيا الذي سبق له اللعب في صفوف الناشئين في النادي الملكي لمدة ست سنوات، قبل أن ينضم إلى الفريق الثاني (كاستيا) وخاض مباراة واحدة مع الفريق الأول في كأس الملك عام 2009.

وتألق سارابيا، البالغ عمره 26 عامًا، مع إشبيلية ليصبح واحدًا من أكثر لاعبي أوروبا طلبًا لدى الأندية الكبرى، حيث سجل 15 هدفًا في 26 مباراة رسمية هذا الموسم، وأصبح صانع اللعب المميز على وشك الانضمام لتشكيلة المنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي.

ويراقب ريال مدريد وضع اللاعب وأي تعاقد معه سيكون وفقًا لموقف إيسكو ولوكا مودريتش، الذي يسعى إنتر ميلان للتعاقد معه منذ نهاية كأس العالم الأخيرة في روسيا، بينما سيكون سارابيا البديل المثالي لأي لاعب يرحل عن ريال مدريد.

ويرتبط سارابيا بعلاقة صداقة وطيدة مع داني كارفاخال، حيث قضى اللاعبان عطلة عيد الميلاد الأخيرة معًا.

ولن يستغني إشبيلية عن لاعبه المؤثر بأقل من 18 مليون يورو كشرط للموافقة على رحيل اللاعب إلى أي نادٍ، وليس ريال مدريد فقط.