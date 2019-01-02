صفقات يناير.. 6 أسئلة تنتظر إجابات حاسمة في الميركاتو الشتوي

بدأ موسم الانتقالات الشتوية فعليًا، أمس الثلاثاء، مع العام الميلادي الجديد 2019، وعلى مدار 30 يومًا ستضع الأندية واللاعبون النقاط على الحروف، فيما يتعلق بالصفقات المتوقعة، التي تتحدث عنها الصحافة العالمية يوميًا.

ورغم أن فترة الانتقالات الشتوية تكون أقل سخونة وإثارة من نظيرتها في نهاية الموسم، إلا أن هناك العديد من الملفات العالقة التي تنتظر الحسم، والتي تتعلق بعدد من نجوم الصف الأول في العالم.

وأبرزت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، عددًا من الصفقات المنتظرة في الميركاتو الشتوي…

ألفارو موراتا

أصبح الإسباني الدولي موراتا حبيس مقاعد البدلاء في نادي تشيلسي الإنجليزي، ويدرس موراتا الرحيل عن البلوز في فترة الانتقالات الشتوية.

وأعرب نادي ميلان الإيطالي عن رغبته في ضم نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس السابق، علمًا بأن هناك تقارير تشير إلى اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.

أزمة أدريان رابيو

ينتهي عقد الفرنسي أدريان رابيو مع ناديه باريس سان جيرمان في منتصف العام الجاري، وأصبح الآن حرًا في التعاقد مع أي نادٍ آخر.

ويرغب برشلونة الإسباني في ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، ويراقب نادي ليفربول الإنجليزي الموقف أيضًا عن كثب.

ويمثل رحيل رابيو معضلة لبطل فرنسا؛ لأن سان جيرمان يرغب في الحصول على مقابل مادي من الصفقة حال انتقاله في يناير الجاري، وسيفقد جهوده وقتها بطبيعة الحال، أما إذا استمر لنهاية الموسم فإنه سيرحل مجانًا.

مواهب أياكس

تترقب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى موقف نجمي أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونغ، وهو ما يضع أياكس تحت ضغط كبير، خاصة وهو مقبل على مواجهة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في فبراير المقبل.

مصير فابريغاس

يتفاوض سيسك فابريغاس حاليًا مع ناديه تشيلسي الإنجليزي للرحيل في يناير، ولكن حتى الآن لا يزال الغموض يحيط بوجهته المقبلة.

مسعود أوزيل

لا يمر الألماني الدولي مسعود أوزيل بمرحلة جيدة رفقة ناديه أرسنال الإنجليزي، حيث توترت العلاقات مع مدربه الإسباني اوناي إيمري كثيرًا، بعد استبعاده من عديد المباريات بداعي الإصابة ولأسباب فنية.

ويترقب نادي إنتر ميلان الإيطالي موقف أوزيل في يناير الجاري، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

آرون رامسي

ينتظر الويلزي آرون رامسي الإعلان عن صفقة انضمامه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا في يناير الجاري.

وأشار تقرير صحيفة إيطالية إلى أن رامسي اتفق بالفعل على بنود عقده مع اليوفي، ولا يتبقى سوى الاتفاق النهائي بين يوفنتوس وأرسنال على مقابل الانتقال، في ظل أن عقد رامسي ينتهي في منتصف 2019.