ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا بشأن إصابة ماركوس يورنتي

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تشخيص حالة لاعبه ماركوس يورنتي، الذي تعرض للإصابة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال ريال مدريد، عبر موقعه الرسمي، إن الفحوصات الطبية، التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

واستغل يورنتي، إصابة زميله البرازيلي كاسيميرو، ليُظهر قدراته بشكل مميز، ويُصبح أحد أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الملكي، ويضمن مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب سانتياغو سولاري.

وساهم يورنتي في تتويج ناديه ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في نهائي البطولة، علمًا بأنه سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك العين الإماراتي.