هل ودع كيلور نافاس جماهير ريال مدريد؟

نشر الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس صورة على صفحته على ” إنستغرام “، يشكر من خلالها جماهير ريال مدريد بعد نهاية تدريبات الفريق، أمس الإثنين، وهو ما أثار الشكوك حول قرب رحيله عن الفريق.

وكتب نافاس على الصورة :” شكرًا لكم على كل شيء “. وجاءت الردود كثيرة من عشاق الفريق على الصورة، حيث تلقى الكثير من عبارات الشكر والإشادة.

وفقد كيلور نافاس رسميته هذا الموسم لفائدة الوافد الجديد البلجيكي تيبو كورتوا، كما ألغى المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري قرار المدرب السابق جوليان لوبيتيغي، الذي قرر إشراك الحارس الكوستاريكي في دوري الأبطال واكتفى بإشراكه في لقاءات كأس الملك.

وتشير عدة تقارير إعلامية لرغبة ريال مدريد استعادة الحارس الشاب الأوكراني أندري لونين من ليغانيس في الشتاء، ليكون بديلًا للحارس البلجيكي؛ تحسبًا لرحيل كيلور نافاس في فترة الانتقالات الشتوية.