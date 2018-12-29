شركة بيكيه نجم نادي برشلونة تستحوذ رسميًا على أسهم نادي أندورا

استحوذت مجموعة كوزموس الاستثمارية التي يمتلكها اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة، على أسهم نادي أندورا بعد موافقة الأعضاء في الجمعية العمومية للنادي، التي أقيمت اليوم السبت.

ووفقًا لبيان النادي الإسباني، فإن الجمعية وافقت دون أي اعترض على استحواذ مجموعة كوزموس الاستثمارية على أسهم النادي.

وكانت تقارير إعلامية في إسبانيا أشارت إلى أن بيكيه اشترى نادي إف سي اندورا الإسباني؛ بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مجموعة كوزموس الاستثمارية التي يمتلكها اللاعب الإسباني ستتحمل عبء سداد ديون نادي إف سي أندورا، الذي سيتم الإعلان عن اسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

Els socis aproven tots els punts a l'assemblea general extraordinària ➡️https://t.co/W4PBnqJvSf pic.twitter.com/baSrssGHMf — FC Andorra (@FCA_oficial) December 29, 2018

وكان بيكيه قد أعلن مؤخرًا في مقابلة مع مجلة “ليكيب” الفرنسية أنه سوف يقوم بشراء أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.

بيكيه له استثمارات ضخمة في عالم رياضة التنس، حيث حصل مؤخرًا على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات، ويسعى إلى شراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للسيدات.

وتأسس نادي إف سي أندورا لكرة القدم عام 1942 ويلعب حاليًا في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كتالونيا ويحتل فيها المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا ولديه فريق لكرة القدم للصالات.

وتوج إف سي أندورا في عام 1994 بلقب بطولة كأس كتالونيا، بعد أن أقصى برشلونة في الدور قبل النهائي وتغلب على إسبانيول في المباراة النهائية.