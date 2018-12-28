جيرارد بيكيه يحدد موعد اعتزاله وترشحه لرئاسة نادي برشلونة

نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية خبرًا في صفحتها الأولى، اليوم الجمعة، يتعلق بالمدافع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، ووصفته بالخبر السري.

وقالت الصحيفة، إن المدافع الدولي الإسباني السابق والقائد الثالث لبرشلونة، قرر اعتزال كرة القدم العام 2020 والتفرغ للترشح لرئاسة برشلونة في سنة 2021.

وأعلن بيكيه اعتزاله دوليًا بعد كأس العالم 2018 في روسيا، وأكد أنه يحلم برئاسة ناديه برشلونة بعد اعتزاله كرة القدم والتفرغ لمشاريعه الخاصة وأسرته.

ويبلغ بيكيه من العمر 31 عامًا، وهو ما يعني أنه يخطط لاعتزال كرة القدم وهو في الـ 33.

وكان بيكيه أحد أعضاء فريق مدرسة شباب برشلونة “لاماسيا”، في الفترة من 1997 إلى 2004، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويلعب في صفوفه في الفترة من 2004 إلى 2008، ولكنه شارك فقط في 23 مباراة رفقته.

ولعب بيكيه لنادي ريال ساراجوزا الإسباني موسمًا واحدًا عام 2006/2007، ثم عاد إلى برشلونة منذ موسم 2008/2009 إلى الآن.

ويملك بيكيه سجلًا حافلًا مع برشلونة، حيث تُوّج مع الفريق بالدوري الإسباني 7 مرات، وبكأس الملك 6 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

وعلى الصعيد الدولي، تُوّج بيكيه مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وكأس الأمم الأوروبية 2012.