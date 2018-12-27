نجوم أوروغواي وأتلتيكو مدريد يحتفلون بزفاف دييغو غودين (صور)

أقام دييغو غودين، قائد أتلتيكو مدريد، حفل زفاف مرصعًا بالنجوم في موطنه الأوروغواي خلال فترة الأعياد، ودعا مجموعة من زملائه الحاليين والسابقين.

وتزوج مدافع أتلتيكو مدريد من صديقته صوفيا، يوم الأربعاء، مستفيدًا من فترة الإجازات الشتوية خلال عطلة عيد الميلاد في الليغا.

وحضر الحفل الذي أقيم في العاصمة مونتيفيديو العديد من النجوم، بينهم والتر غارغانو ولويس سواريز وودييغو فورلان ونيكولاس لوديرو وسبستيان أبريو ودييغو لوغانو وإجيديو أريفالو ريوس.

وهذه المجموعة تشكل الجزء الأكبر من الفريق الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، والدور الثاني لكأس العالم في البرازيل بعدها بأربعة أعوام، ودور الثمانية في روسيا قبل ستة أشهر.

والعديد منهم كانوا أيضًا جزءًا من تشكيلة أوروغواي التي رفعت كأس كوبا أمريكا في الأرجنتين عام 2011، بينما حضر الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو.

وزعمت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن لاعبي أتلتيكو الآخرين حضروا كذلك، منهم كوكي ووخوانفران وخوسيه ماريا غيمينيز وسانتياغو أرياس.

وحجز غودين فندقًا بالكامل لضيوفه القادمين من أندية أوروبا خصيصًا؛ من أجل حضور هذه المناسبة السعيدة على قلب المدافع المخضرم.