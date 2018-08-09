كيف استغل دييغو غودين مانشستر يونايتد لابتزاز أتلتيكو مدريد

صبّ البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، غضبه على قائد أوروغواي دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد لأنه استخدم النادي الإنجليزي من أجل توقيع عقد جديد مع ناديه.

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة “سكاي سبورتس نيوز” أدرك وكيل أعمال غودين أن مانشستر يونايتد يتطلع للتعاقد مع قلب دفاع في آخر أيام باب الانتقالات الصيفية لذلك أجرى اتصالًا في وقت سابق اليوم الخميس بمورينيو وإدارة مانشستر لعرض اللاعب عليهم واستغل رغبتهم الجادة في ضمه في توقيع عقد جديد أفضل للاعب مع أتلتيكو مدريد.

وانضم غودين (32 عامًا) إلى أتلتيكو مدريد العام 2010، ويعتبره الكثيرون واحدًا من بين أفضل المدافعين إن لم يكن الأفضل في العالم حاليًا.

ودوره القيادي والمؤثر في فريق المدرب دييغو سيميوني لا يمكن الاستغناء عنه في ظل تألقه لمدة 8 سنوات مع فريق العاصمة الإسبانية حيث حقق لقب الدوري الإسباني مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا ولقبين للدوري الأوروبي ومثلهما للسوبر الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

الشرط الجزائي

ويحتوي العقد الحالي للاعب مع أتلتيكو مدريد على شرط جزائي بسيط لا يتجاوز 25 مليون يورو ما دفع العديد من الأندية لمحاولة استمالته.

وسعى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي رغم عودة ليوناردو بونوتشي للفريق من ميلان لكن وفقًا لتقارير صحفية أخرى بدا أن مانشستر يونايتد مهتم بضم اللاعب في آخر أيام فترة الانتقالات.

وقالت “سكاي سبورتس إيطاليا” إن مانشستر يونايتد عرض دفع الشرط الجزائي ومنح اللاعب راتبًا سنويًا قدره 9 ملايين يورو.