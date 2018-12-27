صحيفة: نادي برشلونة سيضم دي ليخت وهذه تفاصيل الصفقة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، بأن ماتيس دي ليخت وافق على الانضمام إلى نادي برشلونة، الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن دي ليخت أعطى موافقته لممثلي برشلونة، في انتظار اتفاق برشلونة وأياكس أمستردام الذي يلعب له دي ليخت.

وأضافت الصحيفة أن دي ليخت سيوقع عقدًا مع برشلونة مدته 5 مواسم، وسيرتفع راتبه مع النادي الكتالوني بشكل تدريجي.

وأشارت “سبورت” إلى أن ممثلي دي ليخت التقوا مفاوضين من أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، لكن رغبة اللاعب كانت واضحة بالانضمام إلى برشلونة.

ووفقًا للصحيفة المقربة من أسوار برشلونة، فإن الصفقة قد تكلف النادي الكتالوني 75 مليون يورو.

ولفت ماتيس دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، الأنظار إليه، ما دفع أندية أوروبا للتنافس على التعاقد معه، علمًا أنه سجل 9 أهداف وصنع 4 في 91 مباراة مع أياكس.