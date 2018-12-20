يوفنتوس يتفوق على نادي برشلونة في السباق على دي ليخت

استغل يوفنتوس حامل لقب ومتصدر الدوري الإيطالي حضور الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس لحضور حفل توزيع جوائز مسابقة الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في أوروبا والتي تنظمها صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية في محاولة إقناعه بالانضمام إلى النادي.

ودخل يوفنتوس منافسة شرسة مع برشلونة على ضم المدافع الشاب الذي أحاطه يوفنتوس بلاعبيه خلال الحفل في محاولة لإقناعه.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن يوفنتوس استفاد من فوز دي ليخت بالجائزة ليدفع بلاعبيه ليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيليني، وأندريا بارزالي، في محاولة منهم للتأثير عليه، وإقناعه بالانضمام للنادي.

وأبدى يوفنتوس استعداده لدفع 75 مليون يورو لأياكس للحصول على خدمات اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، بينما طلب النادي الهولندي الحصول على لاعب يوفي الشاب مويس كين ضمن الصفقة.

ويبدو أن يوفنتوس يتصدّر سباق التعاقد مع دي ليخت أحد أبرز الصفقات التي يحرص عليها النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.