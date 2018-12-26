ماذا قال ميسي عن المنافسة مع رونالدو وترتيبه في سباق الكرة الذهبية‎؟

أكد النجم ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي أنه يعشق كرة القدم لكن عائلته تأتي في المقام الأول قبل كل شيء.

ورغم أنه يمكن أن يفتتح متحفًا يضم العديد من الجوائز الفردية التي حصل عليها حتى الآن بينها خمس كرات ذهبية والعديد من الأحذية الذهبية لأفضل هداف إلا أن ميسي (31 عامًا) وضع عائلته في المقام الأول متقدمة على عشقه لكرة القدم.

وتزوج ميسي من صديقته أنتونيلا روكوزو العام الماضي ولديهما ثلاثة أبناء أكبرهم تياغو ويبلغ عمره ست سنوات ثم ماتيو (ثلاث سنوات) وأخيرًا تشيرو وعمره تسعة شهور.

وأجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مقابلة حصرية مع النجم الأرجنتيني تحدث خلالها عن علاقته بكريستيانو رونالدو واحتلاله المركز الخامس في تصويت الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018 وفيما يلي مقتطفات مما قاله ميسي.

وقال قائد منتخب الأرجنتين عن نظرته المستقبلية للحياة قبل التحدث عن مواضيع أكثر تحديدًا “أحب كرة القدم لكن العائلة فوق كل شيء.”

وقال عن منافسته مع رونالدو قائد البرتغال الذي انتقل إلى يوفنتوس الموسم الحالي بأن هذه العلاقة كانت صحية وجميلة للغاية للجماهير.

وعن حصوله على المركز الخامس في التصويت لجائزة الكرة الذهبية التي منحتها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسة للكرواتي لوكا مودريتش “سمعت أسماء المرشحين للجائزة وأدركت أنني لن أنافس عليها”.

وبالإضافة إلى ذلك تحدث ميسي عن علاقته بمدربه السابق بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي وزميله عثمان ديمبلي وأزمته مع النادي وإمكانية عودة نيمار لبرشلونة وأنندريس إنييستا وأكاديمية لا ماسيا بالإضافة إلى مواضيع أخرى في المقابلة.