“عضلات الظهر” تمنع ميسي من المشاركة في تدريبات نادي برشلونة

لم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات برشلونة، اليوم الخميس، وفضّل البقاء في صالة الرياضة لتقوية عضلات الركبة والظهر، فيما اشتغل المدرب إيرنيستو فالفيردي مع اللاعبين غير المستدعين لمنتخبات بلدانهم وبعض اللاعبين الشباب.

وفضّل ميسي عدم اللعب مع منتخب بلاده الأرجنتين في الدورة الرباعية في السعودية؛ للبقاء في برشلونة من أجل تدريبات خاصة؛ لمعالجة آثار إصابات سابقة في الظهر وعضلات الركبة من خلال العمل في صالته الرياضية.

ومنح المدرب فالفيردي اللاعبين راحة لغاية الثلاثاء القادم، باستثناء لاعبي الفريق الثاني الذين سيلعبون نهاية الأسبوع، وسيرجيو روبيرتو وصامويل أومتيتي اللذين يعانيان من الإصابة، ويحتاجان لمتابعة طبية، خصوصًا المدافع الفرنسي الذي قد يجري عملية جراحية.

بينما سيعود لويس سواريز للتدريبات، الإثنين القادم؛ لمتابعة برنامج تدريبي وعلاجي لمشاكل الركبة التي يعانيها من الموسم الماضي، كما أنه ينتظر مولودًا جديدًا من زوجته.