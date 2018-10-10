مدرب الأرجنتين: لهذا السبب لم أضم ميسي لدورة السعودية الدولية

برر المدرب المؤقت لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني غياب الهداف ليونيل ميسي عن التشكيلة في بطولة رباعية ودية لكرة القدم في السعودية بعدم الجاهزية كما أكد أن المهاجم باولو ديبالا سيبدأ أساسيًا في مواجهة العراق غد الخميس.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي من مقر نادي الهلال اليوم الأربعاء، بشأن غياب مهاجم برشلونة عن المنتخب منذ الخروج من دور الـ16 بكأس العالم في روسيا: “لا نريد استدعاء لاعبين يواجهون ظروفًا صعبة أو ليسوا في قمة الجاهزية”.

وعن مباراة الغد قال: “لا يوجد شيء سهل في كرة القدم الآن وبالتأكيد سيكون منتخب العراق ندًا قويًا وسنسعى للقيام بالأمور على أكمل وجه”.

وأضاف: “أشكر اللاعبين على حماسهم للوجود في المنتخب، أنا ممتن لهم وسنجتهد جميعًا لتحقيق الفوز غدًا، والاستمتاع باللعب ثم نفكر في المواجهة التالية (أمام البرازيل)”.

كما أعلن التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الغد ويتقدمها ديبالا مهاجم يوفنتوس بينما سيجلس ماورو إيكاردي مهاجم إنترناسيونالي على مقاعد البدلاء.

وقال السلوفيني سريتشكو كاتانيتس مدرب العراق الجديد: “نحن جاهزون للمواجهة ولا ينقصنا سوى اللاعب سعد عبدالأمير (للإصابة)”.

وأضاف: “سنلعب ضد أحد أفضل منتخبات العالم ونحن في مرحلة تحضير لكأس آسيا وما زلت أتعرف على الفريق ونسعى للظهور بشكل جيد بغض النظر عن النتيجة”.

وتضم البطولة أيضًا البرازيل والسعودية صاحبة الضيافة.