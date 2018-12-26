تقارير.. برشلونة يتقدم على ريال مدريد ومانشستر يونايتد في سباق ضم هاري كين

كشفت تقارير صحفية على أن نادي برشلونة يتصدر سباق الأندية المرشحة للتوقيع مع هاري كين، نجم توتنهام، الذي يتوقع رحيله عن الفريق اللندني في نهاية الموسم الحالي.

وأصبح اسم كين يتردد بقوة كبديل مستقبلي لويس سواريز في صفوف “البلوغرانا”.

وبات المهاجم الإنجليزي، الذي واجه مع فريقه النادي الكتالوني في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، هدفًا لعدة أندية أوروبية.

وذكرت صحيفة “ديلي اكسبريس” الإنجليزية، أن برشلونة يوجد على رأس هذه الأندية الراغبة في الحصول على خدمات كين، الذي يرتبط مع توتنهام بعقد ممتد حتى 2024.

ويأتي ريال مدريد ومانشستر يونايتد خلف برشلونة في قائمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات كين.

وفي إنجلترا، يؤكدون أن برشلونة يعد الأقرب لضم كين ليصبح بديلًا عن سواريز، الذي انضم للفريق الكتالوني في صيف 2014 قادمًا من ليفربول، مشيرين إلى أن إدارة البرسا تفكر في ذلك على المدى القريب أو المتوسط في ظل بلوغ المهاجم الأوروغوائي في يناير عامه الـ32.

واهتم ريال مدريد بكين على مدار السنوات الماضية، إلا أنه فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة السبيرز بسبب المطالب المادية العالية للفريق اللندني.