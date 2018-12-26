نيمار ونادي برشلونة “حديث الصباح والمساء”.. عودة قريبة أم حلم مستحيل؟

لا تزال عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني بمثابة “حديث الصباح والمساء” في الصحف العالمية.

وانتقل نيمار إلى سان جيرمان في “صفقة القرن” مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا، في صيف 2017، بخلاف ما حصل عليه النجم البرازيلي، والعمولات الأخرى التي رافقت صفقة الانتقال، والتي قدّرتها بعض التقارير بأن إجمالي قيمتها وصل إلى نصف مليار يورو.

شائعات مستمرة

ومنذ نهاية الموسم الأول لنيمار مع باريس سان جيرمان، هناك الكثير من التقارير التي تشير إلى رغبة الطرفين “نيمار وبرشلونة”، في الارتباط مجدداً، وهو الأمر الذي تلتقطه الصحف الرياضية العالمية.

آخر هذه التطورات، ما نشرته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، حول وجود اتصالات مكثفة بين وكلاء نيمار ومسؤولي برشلونة، للتفاوض حول عودة اللاعب إلى كامب نو.

اتفاق مع ناصر الخليفي

ومن جانبها، قالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن نيمار اتفق مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على الرحيل من نادي العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم المقبل، مقابل 215 مليون يورو.

وربما يفتح هذا الاتفاق الباب أمام الإسراع برحيل نيمار بنهاية الموسم الجاري، في حالة وجود رغبة أكيدة من اللاعب نفسه، بعد أن اكتشف، وفقاً للمقربين إليه، أن قراره بترك برشلونة إلى سان جيرمان كان خطأ كبيراً، وأبعده عن منصات التتويج، كونه كان أحد أقوى المنافسين للأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون أفضل لاعب في العالم، وهي الجائزة التي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد هذا العام.

وفي سياق متصل، فإن مسؤولي سان جيرمان ربما يجدون أنفسهم مضطرين لبيع نيمار بنهاية الموسم الجاري، كي يتجنبوا عقوبة الاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في ظل التحقيقات الجارية حول مخالفة النادي لقواعد اللعب المالي النظيف في صفقتي نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي، المنتقل من موناكو بـ180 مليون يورو.

عقبة أمام عودة نيمار

ولكن العلاقات بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان ربما تعرقل حلم عودة نيمار إلى البلوغرانا مرة أخرى.

ووصلت العلاقات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة من التوتر، خاصة بعد رفض لاعب وسط سان جيرمان أدريان رابيو تجديد عقده مع الفريق، واقترابه من الانضمام إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وربما في فترة الانتقالات الشتوية، إذا ما اتفق الطرفان على ذلك، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في منتصف 2019.

واتهم المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أنطونيو هنريك، مسؤولي برشلونة بـ”عدم الاحترام” في صفقة رابيو، وقال إنهم فاوضوا اللاعب قبل أن يدخل في الفترة القانونية لحرية التفاوض على الانتقال إلى نادٍ آخر، وهي التي تسبق نهاية عقده بـ6 أشهر.

أمنية برازيلية

ودخل العديد من نجوم برشلونة على خط عودة نيمار إلى الفريق، وكان آخرهم البرازيلي أرثور ميلو.

وقال ميلو في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إنه يصلي كي يعود نيمار إلى برشلونة.