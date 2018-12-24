تقارير.. باريس سان جيرمان يقترب من قرار مؤلم بشأن نيمار ومبابي

يبدو أن ساعة القرار المؤلم اقتربت في نادي باريس سان جيرمان، حيث أشارت تقارير إلى أن نادي العاصمة الفرنسية يتعين عليه التحرك سريعًا كي لا تتم إدانته بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ويواجه باريس سان جيرمان خطر الاستبعاد من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حالة إدانته رسميًا بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في صفقتي البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

مسار إجباري

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية، نقلاً عن موقع ميديا بارت الفرنسي، فإن بطل فرنسا يتعين عليه بيع نيمار أو مبابي في عام 2019، كي يقلل الخسائر في ميزانيته المالية.

وتعاقد سان جيرمان مع نيمار مقابل سداد الشرط الجزائي في عقد نجم السليساو مع برشلونة الإسباني، بقيمة 222 مليون يورو، بخلاف ما حصل عليه اللاعب، في حين بلغت قيمة انتقال مبابي من موناكو الفرنسي 180 مليون يورو، بخلاف بنود عقد الشاب الفرنسي المتوج ببطولة كأس العالم مع الديوك في روسيا 2018.

تحقيقات يويفا

وأشارت تقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان عليه أن يُعيد مبلغ 170 مليون يورو إلى ميزانيته، وهو ما يعني إجباره على بيع نيمار أو مبابي العام المقبل.

ويقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بالتحقيق في ميزانية باريس سان جيرمان، خاصة فيما يتعلق بعملية التعاقد مع نيمار ومبابي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن بطل فرنسا يواجه مشكلة حقيقية، فيما يتعلق بصفقات الرعاية التي تمت بواسطة كيانات تابعة لدولة قطر، بقيمة أعلى من قيمتها السوقية الحقيقية.

أزمات متلاحقة

وأرغمت الغرفة القضائية في “يويفا” باريس سان جيرمان على أن يكون العجز في ميزانيته 30 مليون يورو فقط، وذلك في قضية مماثلة تتعلق بميزانية النادي في عام 2014، حيث لجأ مسئولو النادي الفرنسي إلى تضخيم قيمة حق الرعاية التي يحصل عليها الفريق من هيئة السياحة القطرية، بما يفوق قيمتها الحقيقية.

وتم إجبار باريس سان جيرمان على تقليل قيمة الرعاية بنسبة 37% بعد تحقيق سابق من جانب اليويفا في عام 2015.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن القضية تم فتحها مجددًا، حيث ستكون هناك مراجعات أكثر عمقًا لميزانية باريس سان جيرمان.

وأكدت مصادر مطلعة أنه حال إدانة باريس سان جيرمان، للمرة الثانية، بالتلاعب في قيمة العقود الخاصة بالرعاية لتقليل العجز في الميزانية، فإنه يمكن أن يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.