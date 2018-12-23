نادي برشلونة يكشف آخر تفاصيل رحلة علاج أومتيتي

عاد اللاعب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، إلى مدينة برشلونة، اليوم الأحد، بعد فترة علاج من الإصابة التي يعاني منها في ركبته اليسرى.

وخضع الفرنسي لفحوصات طبية شاملة لركبته اليسرى تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي برشلونة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للبلوغرانا.

وقرَّر الأطباء استمرار علاج “أومتيتي” للمحافظة على حالة ركبته، ولكن داخل المدينة الرياضية بمقر النادي بداية من يوم الـ30 من ديسمبر.

وقضى المدافع فترة علاجية وصلت إلى 20 يومًا في العاصمة القطرية “الدوحة” لمحاولة العلاج من إصابته بغضروف الركبة التي تعرَّض لها خلال مشاركته في مباراة أتليتكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

وأبعدت الإصابات المتكررة في غضروف الركبة “أومتيتي” من المشاركة في المباريات مع برشلونة إذ وصل إجمالي مشاركته هذا الموسم إلى 8 مباريات فقط (7 بالدوري الإسباني وواحدة بدوري أبطال أوروبا).