برشلونة يعبر سيلتا فيغو ويواصل التربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني

واصل فريق برشلونة، اليوم السبت، تربعه على قمة ترتيب الدوري الإسباني، وتغلب على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 37 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 21 نقطة في المركز العاشر.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وجاءت الدقيقة العاشرة لتشهد معها هدف التقدم لبرشلونة عبر الفرنسي عثمان ديمبلي.

وفي الوقت الذي بحث فيه سيلتا فيغو عن التعادل، أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 45 ليخرج الفريق الكتالوني متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني ليخرج برشلونة فائزًا باللقاء.